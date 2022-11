Piqué anuncia fim da carreira num emotivo vídeo partilhado nas redes sociais

O jogador do Barcelona Gerard Pique anunciou não só que se vai retirar do futebol como este fim de semana será o seu último jogo em Camp Nou, antes de pendurar as chuteiras, aos 35 anos.



"Vocês, culés, sempre me deram tudo. Agora os sonhos de criança estão realizados, quero dizer-vos que é hora de fechar este ciclo. Sempre disse que depois do Barcelona não haveria outra equipa, e assim será. Este sábado será o meu último jogo em Camp Nou", disse Piqué num emotivo vídeo que publicou nas redes sociais.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022