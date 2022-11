Treinador e diretor do Famalicão suspensos

O treinador do Famalicão, Miguel Afonso, assim como o diretor, Samuel Costa, foram ambos suspensos do clube, no âmbito das denúncias de assédio sexual denunciadas por jogadoras, anunciou esta quinta-feira Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

A decisão foi hoje comunicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, condenando o técnico pela “prática de cinco infrações disciplinares” muito graves, decorrentes de “comportamentos discriminatórios em função do género e/ou da orientação sexual”, punindo-o com 35 meses (quase três anos) de suspensão e 5.100 euros de multa, enquanto Samuel Costa cumprirá ano e meio de suspensão, por três infrações muito graves, com 3.060 euros de multa.

Recorde-se que, em setembro, futebolistas que alinharam na equipa feminina do Rio Ave em 2020/21 denunciaram ações de assédio sexual por Miguel Afonso, com várias jogadoras a formalizarem queixas, juntando-se, dias mais tarde, Samuel Costa, após novas denúncias, com o CD da FPF a instaurar processos a ambos.