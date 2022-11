Quatro jovens condenados pelo homicídio no metro das Laranjeiras

O Tribunal de Lisboa condenou, esta sexta-feira, a penas de prisão efetiva quatro jovens, de um gangue da Quinta da Mira, pelo homicídio de Rafael Vaz Lopes, membro de um grupo rival, no Metro das Laranjeiras, em outubro de 2021.

Os quatro arguidos, com idades entre os 17 e 18 anos, foram condenados a penas entre 14 e 17 anos de prisão.

Sublinhe-se que esta é a primeira condenação por homicídio na vaga de crimes violentos que envolvem gangues juvenis na Grande Lisboa.

Apesar de apenas um ter sido o autor do esfaqueamento mortal, o tribunal considerou que os quatro participaram no planeamento e na execução do crime. "Todos tinham capacidade para travar as agressões se assim o quisessem, mas não o fizeram e deixaram a vítima em agonia, fugindo do local do crime", considerou o juiz presidente.

Os arguidos alegaram que tinham agido em legitima defesa, afirmando que a vítima tinha dado um murro a um deles.