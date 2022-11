EUA anunciam outro novo pacote de ajuda militar à Ucrânia

Nova ajuda conta com mais 400 milhões de dólares, o equivalente em euros.





Os Estados Unidos da América anunciaram esta sexta-feira mais um pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 400 milhões de dólares, valor equivalente em euros, e a criação de um ponto na Alemanha com o objetivo de supervisionar as transferências de armas e treino militar.

O montante inclui contratos para 1.100 aviões não tripulados ('drones') Phoenix Ghost, o financiamento para recuperar 45 tanques e mais 40 barcos fluviais, entre outros sistemas, informou o Pentágono.

Já o novo posto de comando na Alemanha – o Grupo de Assistência à Segurança na Ucrânia – está pensado como um programa de longo prazo para continuar a ajudar a Ucrânia com mas proximidade.