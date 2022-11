Portugal com mais 5.920 casos de covid-19 e 53 mortes entre 25 e 31 de outubro

Comparando com a semana anterior, de acordo com o boletim epidemiológico semanal da DGS, registaram-se menos 1.736 casos de infeção





Portugal contabilizou 5.920 infeções de covid-19 entre 25 e 31 de outubro e 53 mortes, indicou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparando com a semana anterior, de acordo com o boletim epidemiológico semanal da DGS, registaram-se menos 1.736 casos de infeção, verificando-se ainda mais seis mortes na comparação entre os dois períodos.

O boletim indica ainda que, na última segunda-feira, estavam internadas 525 pessoas, mais 47 do que no mesmo dia da semana anterior, com 34 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos um.