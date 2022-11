PCP. Processo de sucessão de Jerónimo já começou

Ao fim de quase duas décadas, o percurso de Jerónimo de Sousa como secretário-geral do Partido Comunista Português está perto do fim. O homem que começou a carreira como operário metalúrgico, assume a necessidade de ‘novos protagonistas e construtores do partido’.





por Lucas J. Botelho

*texto editado por Sónia Peres Pinto

Jerónimo de Sousa deu o pontapé de saída e o PCP deverá oficializar já no próximo fim de semana, na quarta Conferência Nacional da história do partido, o início do processo de designação de um novo secretário-geral, ao fim de 18 anos de consulado do atual líder.

Em 100 anos de história, o PCP reuniu em Conferência Nacional apenas por três vezes, e sempre num contexto de Governos de maioria absoluta: foram os casos em 2002 e em 2003, durante o Governo PSD-CDS de Durão Barroso e Paulo Portas, e em 2007, na primeira maioria absoluta do PS, então liderado por José Sócrates.

Desta vez, a Conferência Nacional foi marcada no Comité Central realizado antes do verão, com o propósito anunciado de «contribuir para a análise da situação do país, centrando-se na resposta aos problemas e nas prioridades de intervenção», como justificou na altura o próprio Jerónimo de Sousa. Corroios foi o local escolhido e a data 12 e 13 de novembro de 2022 – a dois anos do próximo Congresso do partido.

Entretanto, no final da semana passada, em entrevista à agência Lusa, Jerónimo de Sousa veio abrir a porta ao início do processo de sucessão na liderança do PCP, assumindo que «ninguém é insubstituível» e que «a lei da vida não perdoa».

Com 75 anos de idade, Jerónimo relembrou e pediu «perdão» aos seus «camaradas» por já não ter «condições físicas e anímicas para continuar a fazer 2000 km num fim de semana».

Desastre eleitoral

Em declarações ao Nascer do SOL, o comentador político Luís Marques Mendes acrescentou que, além do extenso período de liderança, fatores como «os resultados nas legislativas de 2022, contribuíram substancialmente para a aceleração deste fenómeno».

Afinal de contas, é necessário recordar que o PCP, nas últimas eleições, conquistou apenas seis assentos parlamentares, metade dos deputados que tinha conseguido nas legislativas anteriores, de 2019.

No rescaldo da derrota eleitoral, em fevereiro, no final de uma audiência no Palácio de Belém, com Marcelo Rebelo de Sousa, Jerónimo de Sousa comentou que a questão de sucessão «não está colocada».

Mas é evidente que, hoje, e como resulta das próprias declarações do líder comunista à agência Lusa, as circunstâncias alteraram-se.

