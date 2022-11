Paddy Cosgrave ameaça tirar Web Summit de Lisboa

Aumentam as dúvidas sobre a continuidade da Web Summit em Portugal face à realização do evento noutras cidades – São Paulo e Singapura, por exemplo –, uma vez que Lisboa não acautelou a exclusividade da organização e os promotores, com Paddy Cosgrave à cabeça, apontarem agora falhas na segurança da capital portuguesa. Em causa está o espaço onde a cimeira tecnológica se realiza. O alargamento da FIL, tal como estava previsto inicialmente, ainda não se concretizou e este ano Paddy Cosgrave lamentou-se de que o evento estava «esticado até ao limite» – 204.386 metros quadrados , o equivalente a 1.046 campos de ténis – tendo sido preciso construir muitas estruturas provisórias para acolher os visitantes e startups. O alargamento da FIL foi uma das contrapartidas assumidas pelo então presidente da cãmara de Lisboa e hoje ministro das Finanças, Fernando Medina, junto do irlandês para que o evento pudesse acolher um maior número de participantes. O contrato assinado entre o Estado, a CML e a Connected Intelligence Limited (CIL), empresa que organiza a Web Summit, previa que a área da FIL mais do que duplicasse para um mínimo 90 mil metros quadrados de espaços de exposição permanente.

Em outubro de 2008, a Web Summit e o Governo português fecharam um acordo de permanência da cimeira na capital portuguesa por dez anos, com um investimento para Portugal de 11 milhões de euros por ano (110 milhões de euros no total).

No entanto, o alargamento continua por fazer e Paddy Cosgrave, este ano, deixou o recado bem expresso: «Se não tivéssemos feito um evento limitado não tenho a certeza se a Web Summit teria chegado aqui».

