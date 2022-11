Morreu Mimi Parker, vocalista da banda Low

Mimi Parker, vocalista e baterista da banda norte-americana Low, morreu este sábado, aos 55 anos, vítima de cancro, anunciou hoje a família. Note-se que o grupo cancelou há dias a digressão europeia que viria passar pelo Porto.

“Ela morreu na noite passada, rodeada pela família e com amor, incluindo o vosso. Guardem o nome dela por perto e de forma sagrada. Partilhem este momento com alguém que precise de vocês. O amor é realmente a coisa mais importante”, escreveu a banda Low na rede social Twitter.

Mimi Parker tinha sido diagnosticada com um cancro nos ovários, no final de 2020, que a obrigou a ser submetida a tratamento oncológico, em 2021. O público só descobriu do estado de saúde da vocalista no início deste ano.

Os membros da banda e do mundo da música já expressaram os seus sentimentos pela perda de Mimi Parker nas redes sociais, ao realçar as qualidades artísticas de Parker e as suas amizades.

Mimi Parker nasceu em 1967 e cresceu numa pequena vila nos arredores de Bemidji, no estado norte-americano de Minnesota, que também foi berço da banda que deu notoriedade à baterista e vocalista agora falecida.

A banda Low começou a tocar em 1993, com os integrantes Alan Sparhawk (marido de Mimi) e John Nichols, para além de Parker, e lançou o primeiro álbum, "I could Live in Hope", no ano seguinte, que acabaria por ser considerado um dos melhores álbuns dos anos de 1990 pelo ‘site’ de música Pitchfork.

O grupo musical tinha anunciado o cancelamento de uma digressão europeia, que deveria estar a decorrer e que incluía uma passagem pela Casa da Música, no Porto, na passada segunda-feira.