GNR oferece cão bebé após idosa ficar sem animal de estimação

A Guarda Nacional Republicana (GNR) continua a apoiar os mais necessitados, nomeadamente os idosos que estão em zonas isoladas.

Numa publicação publicada este domingo nas redes sociais, os militares de Vilar Formoso contaram que, durante a operação “Censos Sénior 2022”, "foram confrontados com a tristeza de uma idosa, em virtude do seu animal de estimação ter falecido".

"Após diligências junto de populares", as autoridades encontraram um cão bebé que poderia “reconfortar” a idosa “na recente perda”.

"Foi com emoção que os militares procedem à entrega do 'Tico' à sua nova dona", escreveu a GNR na descrição da imagem que partilhou do momento em que entregou o novo animal de estimação.