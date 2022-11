Dez distritos sob aviso amarelo devido a agitação marítima

Dez distritos do continente, assim como a Costa Norte da ilha da Madeira e a ilha do Porto Santo, estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos sob aviso amarelo são Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, devido à previsão de ondas com 4 a 5 metros até às 12h00 de quarta-feira.

De acordo com a informação disponível no ‘site’ da Autoridade Marítima Nacional, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro e Portinho da Ericeira estão fechadas à navegação.