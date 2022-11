Andy Taylor, ex-membro dos Duran Duran, diagnosticado com cancro

O Rock and Rol Hall of Fame, que decorreu no sábado em Los Angeles (LA), nos Estados Unidos, tinha preparado uma reunião especial da banda Duran Duran, mas um dos membros não conseguiu estar presente devido a um cancro na próstata.

Na cerimónia de entrega dos prémios, Simon Le Bon, líder do grupo britânico que marcou em grande parte a geração dos anos 80, leu uma carta de Andy Taylor, explicando que luta contra um cancro da próstata metastásico de estado quatro, diagnosticado há quatro anos.

"Muitas famílias experimentaram o lento progresso desta doença e, claro, nós não somos diferentes", escreveu Andy Taylor, acrescentando que "não punha imediatamente a [sua] vida em perigo" mas que "não havia cura".

"Apesar dos esforços excecionais da minha equipa, tive de ser honesto porque, tanto física como mentalmente, estaria a ultrapassar os meus limites" se estivesse presente, explicou. "Contudo, nada disto deveria ou poderia distrair do que esta banda [com ou sem mim] alcançou e manteve durante 44 anos.”

Já nos bastidores, e em declarações à imprensa, Simon Le Bon descreveu a notícia como "absolutamente devastadora".

"Nós amamos muito Andy", disse o artista. "Não vou ficar aqui a chorar, penso que isso seria inadequado, mas é assim que nos sentimos".

A banda chegou a cortar relações dom Taylor em 2006.