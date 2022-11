Kim Seok-jin quer cumprir já o serviço militar obrigatório

Kim Seok-jin, membro da banda sul-coreana BTS, mostrou-se disposto a cumprir já os dois anos de serviço militar obrigatório no seu país.





Mais conhecido como Jin, um dos membros da boy band sul-coreana BTS, revelou que “não pretende adiar o cumprimento do serviço militar obrigatório”.

Em outubro, a editora Big Hit Music anunciou que todos os membros do grupo iriam cumprir dois anos de serviço militar (que é exigido a todos os jovens sul-coreanos). Contudo, pouco tempo depois, foi também noticiado que os membros do grupo iriam solicitar um adiamento, devido a um concerto em Busan, no passado dia 15 de outubro.

Mas segundo a Yonhap News Agency, Jin - que celebra em dezembro o seu 30º aniversário -, terá agora cancelado o seu pedido de adiamento.

Em junho, aquando do lançamento do single ‘The Astronaut’, o cantor anunciou que pretendia alistar-se de imediato. Até agora, ainda não se sabe a data em que o artista irá começar a cumprir o serviço militar obrigatório.