7 de novembro 2022 às 14:18

Gigi Hadid sai do Twitter após compra de Elon Musk

Modelo decidiu desativar a sua conta no Twitter dias após o multimilionário ter oficializado a compra, justificando a decisão no Instagram, escrevendo que aquela rede social transformou-se num "poço de ódio e intolerância" com o qual não se identifica.