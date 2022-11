Elon Musk apela aos americanos para votarem no Partido Republicano

Elon Musk apelou esta segunda-feira ao voto no partido Republicano nas eleições intercalares de terça-feira, sublinhando a necessidade de tornar o Congresso um contrapeso à Casa Branca controlada pelos Democratas.

Na rede social Twitter, que adquiriu recentemente, Musk escreveu que "a partilha de poder limita os piores excessos de ambos os partidos. É por isso que recomendo o voto por um Congresso Republicano".

Os eleitores norte-americanos estão a mostrar-se preocupados com esta recomendação, uma vez que temem que o novo líder do Twitter use a rede social para fins políticos.

O empresário já referiu que acredita que os militantes dos dois partidos dificilmente alterarão o seu sentido de voto, pelo que, o apelo que hoje fez é dirigido aos independentes, "que são quem realmente decidirá".

Nas últimas semanas, Elon Musk recebeu elogios do ex-Presidente republicano Donald Trump, que aplaudiu a compra do Twitter, dizendo que a rede social passa a ser gerida por uma "pessoa sã".

Recorde-se que as eleições intercalares americanas, que acontecem a 8 de novembro, vão determinar que partido controlará o Congresso nos últimos dois anos de presidencia de Joe Biden, estanto em jogo 36 governos estaduais e vários referendos estaduais a medidas sobre questões-chave, incluindo aborto e drogas leves.