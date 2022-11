Isaltino Morais alvo de buscas da PJ por suspeitas de corrupção

Operação conta com cerca de 100 elementos da PJ e estão a ser feitas buscas em mais de 30 casas, a empresas e às câmaras municipais de Oeiras e Odivelas. Rodrigo Gonçalves, do PSD, também está a ser alvo de buscas.





O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, está a ser, esta terça-feira, assim como Rodrigo Gonçalves, vogal da comissão da política nacional do PSD, alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação.

De acordo com a CNN Portugal, os alegados crimes estão relacionados com projetos empresariais e imobiliários e esquemas com contratações fictícias de prestações de serviços para autarquias, com o objetivo de haver apropriação ilícita de dinheiros públicos para proveito pessoal e para o financiamento de estruturas do PSD, através dos chamados "sacos azuis".

A operação conta com cerca de 100 elementos da PJ e estão a ser feitas buscas em mais de 30 casas, a empresas e às câmaras municipais de Oeiras e Odivelas, onde a mulher de Rodrigo Gonçalves exerce funções no departamento jurídico.