Alanis Morissette critica Rock and Rol Hall of Fame: "Não preciso de passar o meu tempo num ambiente que reduz as mulheres"

A cerimónia do Rock and Rol Hall of Fame deste ano aconteceu no sábado, e uma das ausências mais notadas foi a de Alanis Morissette, que decidiu não aparecer no evento.

A cantora, natural do Canadá, deveria ter atuado ao lado de Olívia Rodrigo para interpretar o tema “You’re So Vain” – da autoria de Carly Simon –, mas acabou cancelando a sua presença.

Morissette, numa nota publicada nas redes sociais, explicou a sua atitude, criticando a produção do evento e demonstrado, ao mesmo tempo, amor “por todas as pessoas e artistas maravilhosos que lá estiveram”.

“Passei décadas numa indústria repleta de misoginia, tolerei condescendência, desrespeito, desprezo, quebras de contrato, falta de apoio, exploração, violência psicológica (e não só) ao longo da minha carreira”, escreveu a artista.

“Felizmente, estou num ponto da minha vida em que não preciso de passar o meu tempo num ambiente que reduz as mulheres”, pode ler-se na mesma nota.

Alanis Morissette conta ainda que teve “inúmeras experiências com equipas de produção, de todos os géneros” ao longo da sua carreira, e “há nada melhor que uma equipa diversificada de pessoas, a juntar-se para uma missão apenas”.

O espetáculo continuou e Olivia Rodrigo acabou por interpretar ‘You’re So Vain' sozinha.