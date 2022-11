Efemérides de 8 de Novembro (2022)

2021. Os EUA reabriram há 1 ano as suas fronteiras para cidadãos não americanos vacinados, ao fim de mais de 18 meses, levantando restrições impostas por causa do COVID-19.





1895 O físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) descobriu há 127 anos os raios X.

1951 Foi inaugurado há 70 anos o Cineteatro Monumental de Lisboa, no Saldanha, seguindo uma recomendação do Governo, segundo projecto do arquitecto Raul Rodrigues Lima (1909-80), que já fizera o Cinearte (1940) – vindo a fechar em 1983, demolido em 84, sendo as suas esculturas decorativas levadas para junto do Padrão dos Descobrimentos e da Igreja de São João de Deus.

1983 O Clube dos Jornalistas, que distribui os principais galardões da imprensa nacional (os Prémios Gazeta), e tem um conhecido restaurante com uma das mais simpáticas esplanadas lisboetas, foi fundado há 39 anos, tendo como 1º presidente Manuel da Silva Costa, de O Jornal.

1998 Um referendo sobre a Regionalização em Portugal, realizado há 24 anos, durante o Governo de Guterres e com Marcelo Rebelo de Sousa à frente da oposição, deu a vitória ao "não".

2000 Foi aprovado há 22 anos na generalidade, por um Governo de António Guterres com o apoio parlamentar de 115 deputados socialistas (faltava-lhe 1 para a maioria absoluta) o célebre Orçamento do Estado do queijo limiano, ficando com este nome por ter sido viabilizado pela abstenção do deputado Daniel Campelo do PP que conseguiu como contrapartida o apoio governamental àquele queijo da sua região (Ponte de Lima) – embora muitas inimizades no CDS nacional.

2006 Os primeiros 7 notários recém-formados e não oriundos do funcionalismo público tomaram posse há 16 anos em Portugal.

2007 Os portugueses beneficiários finais de apoios no âmbito da Política Agrícola Comum passaram há 15 anos a constar de uma base de dados no site da Internet da Comissão Europeia, com os agricultores de outros 10 países.

2017 O Tribunal Constitucional espanhol anulou há 5 anos a Declaração Unilateral de Independência aprovada pelo parlamento da Catalunha em 27 de Outubro anterior.

