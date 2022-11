Declaração polémica do Rei Carlos para Princesa Diana: "É possível que eu seja gay”

“The King: The Life of Charles III”, segundo escreve o Page Six, é um novo livro escrito pelo jornalista norte-americano Christopher Andersen que explora a relação entre o agora Rei de Inglaterra e a Princesa Diana.





“Porque é que não dormes comigo?”, questionou Diana. “Não sei, querida. É possível que eu seja gay”, respondeu Carlos. Esta troca de palavras entre ‘Lady D’ e o agora Rei de Inglaterra terá surgido na sequência da falta de libido de Carlos depois do nascimento do príncipe Harry, em 1984

O momento consta no mais recente livro autobiográfico sobre o monarca, “The King: The Life of Charles III”, segundo escreve o Page Six, escrito pelo jornalista norte-americano Christopher Andersen, com lançamento marcado para esta semana.

A obra também explora as discussões entre o casal, com Diana a classificar o na altura príncipe de Gales como “um animal, que nunca seria rei” e, no que dependesse dela, “William [filho mais velho do casal] seria escolhido como sucessor da rainha Isabel II”.

A princesa Diana chegou mesmo a dizer que antes do casal real dar o nó do casamento, percebeu que o noivo estava apaixonado por Camilla Parker-Bowls – razão de muitas discussões entre os dois.

O livro toca também num outro tópico sensível na história do casal: as alegações de maus-tratos aos funcionários.