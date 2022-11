Assassino de John Lennon "queria muito ser famoso"

Mark David Chapman, o homem que a 8 de dezembro 1980 parou o mundo com ao ter assassinado John Lennon, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América (EUA), disse que o fez porque “queria ser alguém”.

“Sabia o que estava a fazer e sabia que era errado, mas queria muito ser famoso”, disse David Chapman, hoje com 67 anos, de acordo com a Sky News, ao pedir que lhe fosse concedida liberdade condicional em agosto passado – e pela 12ª vez negado.

“Estava disposto a tirar uma vida humana pela fama. Não tento culpar nada nem ninguém por estar nesta situação”, acrescentou o homem, nas declarações que foram agora tornadas públicas.

“Era pura maldade no meu coração. Queria ser alguém e ninguém me ia impedir de consegui-lo. Matar [John]Lennon foi a minha resposta para tudo. Não ia continuar a ser um zé-ninguém".

Após ter cometido o assassinato de um dos ‘Beatles’, Chapman permaneceu no local do crime até as autoridades chegarem.

Foi condenado a uma pena de prisão de 20 anos e que poderia ir à pena máxima daquele país - prisão perpétua.

Chapman poderá pedir novamente que lhe seja concedida liberdade condicional em 2024.