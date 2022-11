A ONU é sempre tão alarmista, que o Planeta Terra já devia ter acabado por não se defender o seu clima.

Na verdade, no ponto em que as coisas estão, até quem não acreditar muito na necessidade de defender um clima melhor, não faria mal em o aceitar e experimentar. Mesmo não ganhando, não se perderia nada. E as maiores sumidades na matéria garantem que se ganharia. Parece ser a única forma de evitar piores cenários que os grandes poluidores se recusam a garantir. Talvez o melhor fosse os restantes fazerem-lhes uma resposta radical, a única que eles entendem, proibindo as suas exportações seja lá para onde for. A China e a Índia, cujos governos se borrifam para os seus povos e para os da Terra inteira, poderiam arcar com isso? Ou estariam sequer interessadas em arriscá-lo?

De resto, não me parece que os países pobres devam esperar compensações por isto, embora mereçam apoios por outros motivos. Como também me parece excessiva a luta onde o assunto está bem resolvido, só porque aí é mais fácil e menos perigoso. E mais baldoso.