PS também vai a jogo na Revisão Constitucional

O PS vai avançar com um projeto de revisão constitucional, depois de também o PSD e a IL terem anunciado que vão a jogo neste processo desencadeado pelo Chega. O pontapé de saída será dado na reunião da comissão política nacional do PS desta quinta-feira à noite, que coincide com a reunião do conselho nacional do PSD, que também terá na agenda a revisão do texto fundamental.

Antes de se saber que o PS ia avançar com um projeto para rever a Constituição, o presidente do PSD considerou haver “muitos problemas de confusão e desconforto” no PS sobre a revisão constitucional.

“Nem sei se o PS tem projeto de revisão constitucional. Não sei se os deputados do PS tiveram essa oportunidade, se as estruturas das regiões autónomas do PS tiveram essas oportunidades. No PSD todos tiveram”, garantiu Luís Montenegro.

Para o líder social-democrata, “o nível de discussão no PSD é muito maior, mais abrangente do que é no PS”, uma vez que “todos os intervenientes do partido estão em condições de poder contribuir e colaborar” na revisão constitucional.