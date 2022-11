Avanços tecnológicos e horários de trabalho

por Pedro d'Anunciação

Parece-me bem evidente que os avanços tecnológicos, que permitem maior rentabilidade do trabalho de cada um, também devem beneficiar os trabalhadores, e não apenas outros.

Daqui se conclui que sou completamente a favor da diminuição de horários de trabalho, imaginando que essa diminuição é preferível pera os próprios trabalhadores a começar pela semana de trabalho. Pelo que me perece inteiramente benéfica a experiência lançada nesse sentido pelo Governo. Já se sabe que a maioria dos patrões, mais gananciosa, nunca aprovou direitos dos trabalhadores, nem horas máximas de trabalho.

O que existe actualmente, quer em horários de trabalho quer noutros aspectos, foram sempre conquistas duríssimas. E ainda há empresas que tentam rodear as legislações em vigor.

Mas também houve sempre alguns patrões, a distinguir-se de outros seus colegas, e a apoiarem os avanços. Por isso, não me surpreenderá que haja voluntários suficientes para esta experiência. Mesmo sem apoios financeiros do Governo (que não fariam qualquer sentido), e não havendo possibilidade de diminuição de salários, aumento de horas de trabalho ou ausência de trabalhadores (embora aceitando que as empresas muito grandes ponham à experiência só alguns departamentos ou sectores).