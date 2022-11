Efemérides de 10 de Novembro

2006 O Benfica entrou há 16 anos no Guinness Book of Records 2007 como clube com mais associados do Mundo, com os seus 160.392 sócios.





1807 A Família Real portuguesa, então ainda com D. Maria I mas já sendo o seu filho, futuro D. João VI, regente desde 1792, embarcou há 215 anos rumo ao Brasil, com o apoio da velha aliada Inglaterra.

1871 O explorador e jornalista britânico Henry Stanley (1841-1904) encontrou, na selva da África Central, o missionário desaparecido também inglês David Livingstone, indagando numa das frases que ficou mais célebre no mundo: «Dr. Livingstone, presumo?».

1875 Foi fundada há 147 anos a Sociedade de Geografia de Lisboa, no tempo de D. Luís, como associação científica muito ao estilo da época, dando particular ênfase à colonização africana.

1910 A Inglaterra, grande potência mundial e velha aliada de Portugal, reconheceu de facto a República Portuguesa há 112 anos, sendo o primeiro país europeu a fazê-lo (antes só o Brasil e outros Estados sul-americanos o tinham feito), numa altura em que apenas outros 3 países europeus eram repúblicas: França, Suíça e San Marino.

1933 O Papa Pio XI (1857-1939, entronizado em 22) institucionalizou há 88 anos a Acção Católica portuguesa – há semelhança de outras instituições que o mesmo Pontífice vinha abrindo pelo mundo fora desde 1929 –, criada por seu incentivo pelo então Cardeal Patriarca de Lisboa D. Manuel Gonçalves Cerejeira (1888-1977, à frente da Diocese da capital entre 1929-72) – entretanto substituída por outros movimentos religiosos menos influentes.

1961 Desvio há 61 anos de um avião da TAP da linha Casablanca-Lisboa, por membros da Oposição Democrática dirigidos por Palma Inácio, para lançamento de panfletos sobre Lisboa, que apelavam à resistência à ditadura – e que foi considerado o primeiro desvio aéreo do mundo.

1988 Álvaro Cunhal (1913-2005), líder histórico do PCP (1961-92) e considerado figura cimeira do movimento comunista internacional soviético, foi condecorado há 33 anos com a Ordem Karl Marx, a mais alta distinção da República Democrática Alemã, 1 ano antes de cair ali o regime comunista.

2008 A UE aprovou há 14 anos o lançamento da primeira operação naval desde sempre – para lutar contra a pirataria ao largo da Somália.

2021 A plataforma do YouTube decidiu há 1 ano ocultar a contagem de "não gosto" (não gosto) para mitigar o suposto ambiente de assédio contra os youtubers.