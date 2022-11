10 de novembro 2022 às 11:54

Adidas vai vender ténis de Kanye West com outro nome

A linha de modelos Yezzy representaram, no ano passado, para a Adidas, 8% das vendas totais da marca, ou seja o ‘divórcio’ com Kanye West, tem o seu preço para a marca, que avança com solução alternativa.