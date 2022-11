Detenções na Madeira relacionadas com droga aumentaram mais de 40%

As detenções relacionadas com o cultivo e o tráfico de droga na região autónoma da Madeira registaram este ano um aumento superior a 40% em relação ao mesmo período do ano passado.

A informação foi avançada esta quinta-feira pela Polícia de Segurança de Segurança (PSP), em comunicado:

"O Comando Regional da PSP da Madeira esclarece que (...) face ao período homólogo do ano anterior, as detenções relativas a crimes relacionados com o cultivo e tráfico de estupefaciente registam um aumento superior a 40%", lê-se numa nota informativa divulgada na região.

O mesmo documento refere que esta semana foram detidas três pessoas e apreendidas 337 doses da substância psicoativa 'bloom', no concelho de Câmara de Lobos e na freguesia de Santo António, no Funchal.

No âmbito da mesma operação foram ainda apreendidos mais de 3.000 euros em dinheiro, duas balanças digitais, diversos artigos diretamente associados ao corte e acondicionamento dos estupefacientes.

A investigação, de acordo com a autoridade, começou há cerca de um ano e envolve três suspeitos - duas mulheres e um homem - com idades compreendidas entre os 31 e os 38 anos, tendo estes sido constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

No comunicado, lê-se que esta semana foi também detido um homem de 50 anos, no concelho da Calheta, na zona oeste da Madeira, em flagrante delito, na posse de mais de 40 embalagens de heroína.

A detenção do indivíduo ocorreu na freguesia do Arco da Calheta, sendo que a droga apreendida era suficiente para 50 doses individuais. Além disso, foram-lhe apreendidos mais de 200 euros em numerário e outros artigos associados ao acondicionamento de estupefacientes.

O detido foi presente aos serviços do Ministério Público da Ponta da Sol, acabando por aguardar os trâmites do processo em liberdade, mediante termo de identidade e residência.