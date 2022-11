IL. Miguel Ferreira da Silva avança com candidatura

O primeiro presidente do partido vai encabeçar a lista T para o Conselho Nacional e pessoalmente já manifestou o seu apoio a Carla Castro.





Por Joana Mourão Carvalho e Sónia Peres Pinto

Vem aí mais uma lista para concorrer ao Conselho Nacional da Iniciativa Liberal. Depois de Nuno Simões de Melo (lista B) vai ser anunciada no próximo sábado, em Guimarães, a lista T, que será encabeçada por Miguel Ferreira da Silva, apurou o i. De acordo com o candidato, que também foi o primeiro presidente do partido, a iniciativa não partiu dele, mas foi convidado para liderar esta lista. “Não fui eu que fiz esta lista, tenho pena de não a ter feito, mas tenho muito orgulho que isso tenha acontecido porque isso mostra que é um partido de ideias e não de pessoas. Fizeram-me esse desafio e aceitei”, disse ao nosso jornal.

“Diversidade” e “pluralismo” serão as linhas orientadoras da equipa liderada pelo antigo presidente liberal, que por várias vezes defendeu que a IL foi fundada como “plataforma de participação para todos os liberais”, referindo que “nos últimos dois a três anos e principalmente nas últimas campanhas vimos que muitas pessoas queriam participar, mas não na forma comum de outros partidos e, além disso, houve um conjunto de membros que começaram a apresentar moções por quererem melhorar a situação do pais”.

Miguel Ferreira da Silva já manifestou o seu apoio pessoal a Carla Castro por entender que é a “melhor pessoa para liderar a próxima fase de crescimento e afirmação” do partido. “O notável trabalho da Carla Castro no Gabinete de Estudos, onde todos podemos participar, mas sempre focado em soluções, é garantia dessa abertura e desse caminho inclusivo nesta casa de todos os liberais”, justificou na altura, considerando que há condições para “construir uma nova forma de participação política: mais aberta, mais plural, mais participativa, mais liberal”.

A lista T irá convidar os dois candidatos à Comissão Executiva – Carla Castro e Rui Rocha – para debaterem as suas ideias nos dias 19 e 20 de novembro.