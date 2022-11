Acidente com planador deixa instrutor e aluno feridos

Um acidente com um planador provocou, esta sexta-feira, dois feridos no Aeródromo da Amendoeira, no concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora.

Tratou-se de um "despiste de uma aeronave na pista do aeródromo e há duas pessoas feridas, que estão a ser avaliadas", confirmou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

Já o presidente da Câmara de Montemor-o-Novo, entidade proprietária do aeródromo, revelou, à agência Lusa, que os dois feridos são "um instrutor e um aluno", que estão "conscientes e estabilizados".

A aeronave "é um planador", ou seja não tem motor, e o acidente ter-se-á dado quando se "partiu o cabo que o unia ao [avião] rebocador, pouco depois da descolagem", o que provocou a queda.

"O planador efetuou uma manobra de aterragem de emergência e caiu num terreno à frente do aeródromo", adiantou ainda o autarca.

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado, pois a avaliação do INEM ainda não tinha terminado.