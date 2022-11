Moedas devolve 100 milhões aos lisboetas

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai devolver 100 milhões de euros de IRS aos lisboetas até 2025. A medida, inserida na política de redução de impostos levada a cabo pela coligação Novos Tempos (PSD/CDS), passa pela redução da taxa de retenção de IRS a que a autarquia tem direito.

A proposta de Orçamento do executivo municipal de Carlos Moedas para 2023 prevê a devolução de 3,5% de IRS no próximo ano, o equivalente a 70% do total a que Câmara de Lisboa tem direito, o que permitirá a devolução de um total de 46,8 milhões de euros de IRS aos munícipes em 2024, «aquando do acerto de contas entre a Autoridade Tributária e os contribuintes».

Ao que o Nascer do SOL apurou, a proposta orçamental para o próximo ano, que será apresentada publicamente na próxima terça-feira, dia 15, pelo Presidente da Câmara, Carlos Moedas, e pelo vice-presidente da CML Filipe Anacoreta Correia, prevê já também o aumento para 4% da devolução do IRS de 2024, ou seja, 80% do total a que a autarquia da capital terá direito. Segundo as contas da coligação Novos Tempos, essa redução da taxa de retenção de IRS pela autarquia permitirá devolver 53,2 milhões de euros aos lisboetas em 2025.

No total, isto significa que, até 2025, a Câmara de Lisboa poderá devolver 100 milhões de euros à população do município na liquidação de IRS.

