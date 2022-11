A Europa esteve connosco

A expetativa era grande para o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ultrapassada a fase de grupos, onde havia sempre alguma margem de erro, segue-se a fase em qualquer deslize pode acabar com a eliminação pura e dura. No primeiro sorteio da época o Benfica teve a companhia sempre indesejável dos milionários do PSG e da Juventus - e era a desgraça anunciada. Desta vez, a sorte mudou e saiu-lhe o Club Brugge, havia bem pior neste sorteio. Se o Mundial do Qatar não trouxer surpresas desagradáveis como lesões ou venda de jogadores, o Benfica é claramente favorito perante uma das equipas mais desejadas entre os não cabeças de série. O primeiro jogo é na Bélgica, a 15 de fevereiro, e a segunda mão joga-se a 7 de março. Simão Sabrosa, diretor de relações internacionais do Benfica, garantiu «a estrutura do futebol está a trabalhar para chegarmos a fevereiro ao mais alto nível. O jogo na Luz é muito importante.

Quando jogamos no nosso estádio somos muito fortes, e com o apoio dos nossos adeptos vamos tentar ultrapassar este adversário». O FC Porto defronta o Inter de Milão, que está a fazer uma época irregular, o que pode ser aproveitado pelos azuis e brancos para voltar a brilhar na liga milionária, caso não haja baixas no plantel. Sérgio Conceição volta a Itália e tem condições de sair vencedor de uma eliminatória que se joga em San Siro, a 23 de fevereiro, e, no Dragão, a 14 de março. Vítor Baía reconheceu que «vai ser uma eliminatória de grande nível, o Inter é uma equipa de qualidade, com bons jogadores. Tudo é possível, acreditamos sempre que vamos passar, Vão ser dois jogos extraordinários, com estádios cheios » disse o representante do FC Porto no sorteio realizado em Nyon, na Suíça. Curiosamente, encontram-se nos oitavos de final dois clubes que foram campeões europeus com José Mourinho; o FC Porto em 2004, e o Inter em 2010.

O sorteio do playoff para a Liga Europa colocou os dinamarqueses do Midtjylland no caminho do Sporting. «O nosso adversário tem sido uma presença assídua nas competições europeias, e terminou a fase de grupos com os mesmos pontos do primeiro que foi o Feyenoord. A nossa ambição é passar à fase seguinte e estaremos preparados para esse desafio» referiu o diretor desportivo Hugo Viana. A primeira mão é em Alvalade, a 16 de fevereiro, o jogo na Dinamarca realiza-se uma semana depois, a 23. O sorteio do playoff da Liga Conferência colocou a Fiorentina no caminho do Braga.

A equipa italiana já brilhou na Europa, mas nos últimos anos perdeu qualidade e está perfeitamente ao alcance do Braga.

O primeiro jogo é na cidade dos arcebispos, a 16 de fevereiro, e a segunda mão joga-se em Florença, no dia 23.