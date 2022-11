Paulo Raimundo eleito novo secretário-geral do PCP por unanimidade

Paulo Raimundo, de 46 anos foi, este sábado, eleito por unanimidade como quarto secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), após o encerramento do primeiro dia de trabalhos da Conferência Nacional do partido.

O resultado foi divulgado por Margarida Botelho, membro do Secretariado do PCP, no final da reunião do grupo parlamentar:

"O Comité Central elegeu Paulo Raimundo como secretário-geral do PCP. A proposta foi aprovada por unanimidade. O camarada Paulo Raimundo entendeu não votar".

Recorde-se que, no passado sábado, Jerónimo de Sousa, "refletindo sobre a sua situação de saúde e as exigências correspondentes às responsabilidades que assume, colocou a questão da sua substituição nas funções que desempenha".

O ex-líder, que ocupava aquele cargo há já 18 anos, avançou também que iria dexiar de ser deputado, sendo que o seu lugar vai ser aí prenchido por Duarte Alves, um dos dirigentes mais jovens do partido.

Jerónimo de Sousa foi eleito a 28 de novembro de 2008, para substituir Carlos Carvalhas, através de uma votação por braço no ar, sem qualquer voto contra e apenas com quatro abstenções.

A Conferência Nacional do PCP, sob o lema "Tomar a iniciativa, reforçar o partido, responder às novas exigências', termina no domingo, no Pavilhão Alto do Moinho, em Corroios, Seixal, com o primeiro discurso de Paulo Raimundo enquanto secretário-geral.