Joe Biden "mais forte" após democratas assegurarem controlo do Senado

O Partido Democrata vai manter o controlo da Câmara dos Representantes após Catherine Cortez Masto ter conquistado a última vaga no Senado em representação do estado do Nevada.





Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), afirmou este domingo estar numa posição “mais forte” para um encontro com Xi Jinping, o líder chinês, após os democratas terem conseguido manter o controlo da câmara alta do parlamento norte-americano.

"Sinto-me bem e estou ansioso pelos próximos dois anos", frisou Biden, na capital do Camboja, Phnom Penh, no âmbito da cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que termina hoje.

"Sei que estou a chegar mais forte", disse aos jornalistas o líder norte-americano, que vai estar reunido com Xi Jinping na segunda-feira, na ilha indonésia de Bali.

"Conheço Xi Jinping, ele conhece-me", continuou Biden, acrescentando que sempre tiveram “discussões francas” e “muito poucos desentendimentos”. “Só precisamos de determinar quais são as linhas vermelhas", concluiu. Os líderes têm estado em contacto, tendo já falado por telefone várias vezes

