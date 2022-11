Mulher mata filho bebé com várias facadas em Santiago do Cacém

O Nascer do SOL apurou que os comportamentos desviantes têm-se arrastado desde o Verão, onde, no local de trabalho, a jovem chegou mesmo a ameaçar colegas com uma faca.





Uma mulher, na casa dos 20 anos, matou o filho bebé, de um ano e meio, à facada, em Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém. O Nascer do SOL apurou que os comportamentos desviantes, têm-se arrastado desde o Verão, onde, no local de trabalho, a jovem chegou mesmo a ameaçar colegas com uma faca."

O homicídio ocorreu esta segunda-feira de madrugada, o pai da criança, atualmente emigrado em França, alertou as autoridades, depois de a mulher lhe ter ligado a confessar o crime, adianta o Jornal de Notícias.

Quando a GNR chegou a casa da progenitora encontrou o bebé já sem vida e com vários golpes de faca.

A mãe foi detida não oferecendo qualquer resistência e apresentaria um discurso incoerente.

A Polícia Judiciária de Setúbal foi chamada e está no local a realizar várias diligências.

A mulher, depois de detida, foi encaminhada para o posto da GNR, onde aguarda pela chegada dos inspetores da Polícia Judiciária, segundo a mesma publicação.