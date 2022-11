Tiffany Trump, filha de Donald Trump, casou-se este fim de semana

Tiffany Trump, a quarta e mais nova filha de Donald Trump, casou-se este sábado com Michael Boulos, filho de Massad Boulos.

A cerimónia teve lugar num resort de luxo localizado em Palm Beach, propriedade da família Trump, e contou com cerca de 500 convidados.

A filha de Trump elegeu um vestido coberto de brilhos, desenhado pelo estilista libanês Elie Saab – tal como a mãe, Marla Maples, no dia do seu casamento. A revista People escreve ainda que o bolo da cerimónia foi inspirado no que foi servido no casamento dos pais.

Donald Trump, como era de se esperar, levou a filha ao altar: “Michael, é melhor que cuides da minha filha. Sem dúvida, és uma pessoa especial, muito além da tua idade. Eu já te vi lidar com pessoas muito grandes. Vocês dois são apenas duas pessoas espetaculares e este foi um dia lindo”. Depois, o antigo presidente dançou com a filha ao som de “Here Comes the Sun”.