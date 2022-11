GNR e PSP vão ter "maior aumento" salarial da última década, diz ministro

O ministro da Administração Interna recordou que foram apresentadas as propostas contidas no OE2023 e os sindicatos ficaram de apresentar as suas próprias "propostas, sugestões e recomendações", o deverá ocorrer na quarta-feira, à margem de uma nova onda negocial.





José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, disse esta segunda-feira que o próximo Orçamento do Estado (OE2023) contempla o "maior aumento" salarial da última década para as forças de segurança.

“Haverá matérias que são relativas a esta proposta de OE, há outras que não são relativas a este OE, agora há algo que é inquestionável, que estamos a falar do maior aumento salarial da última década para as forças de segurança, esta verdade não pode ser questionada", disse o ministro, na sequência da cerimónia militar do Dia do Comando Territorial de Portalegre da GNR, sobre as negociações que estão em curso com os sindicatos da PSP e GNR.

Recorde-se que, na quarta-feira, a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) contestou "os pequenos aumentos" que voltaram a ser apresentados pelo ministro da Administração Interna, defendendo que um polícia em início de carreira deve ganhar "no mínimo 1.000 euros".

"Há matérias que foram colocadas nessa negociação que não são do âmbito da proposta do OE, são, digamos, de outras áreas de negociação e sobre as quais mostramos abertura para podermos retomar esse diálogo", disse José Luís Carneiro.

"Tinha vindo a ser feito um trabalho por parte da equipa ministerial anterior e o compromisso que assumimos foi de revisitar, significa pegar nesse trabalho, olhar para ele e verificar em que termos podemos ou não evoluir", acrescentou.

Havia, porém, uma matéria relacionada com as ajudas de custo que ficou ainda por discutir. "Ficámos também de avaliar com as finanças e a administração pública se essas preocupações com a uniformização das ajudas de custo é possível ser realizada em sede deste OE ou, eventualmente, trabalhando na proposta, para um próximo OE", afirmou o ministro.

"Como é evidente esta é uma matéria de natureza interministerial, o diálogo [com sindicatos], devo dizer, que foi um diálogo construtivo porque foi são, foi um diálogo aberto, franco, leal e, portanto, quando cada um conhece as posições que os outros têm, depois é possível verificar quais são os denominadores comuns em que podem trabalhar", concluiu.

Recorde-se que, segundo a proposta do MAI, os agentes da PSP e guardas da GNR em início de carreira e com salários brutos até aos 1.163 euros vão ter aumentos já no próximo ano que variam entre os 90 e os 107 euros.