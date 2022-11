Apresentador britânico Jonnie Irwin diagnosticado com cancro terminal

O apresentador de televisão britânico Jonnie Irwin confessou que foi diagnosticado com um cancro terminal.

Em declarações à revista “Hello!”, a conhecida cara da televisão inglesa disse que foi diagnosticado com um cancro terminal, que já se espalhou até ao cérebro. “Não sei quanto tempo me resta, mas tento manter-me positivo, a minha atitude é que estou a viver com cancro, não a morrer por causa dele”, disse.

“Ganhei o hábito de dizer: ‘Não façam planos a longo prazo, porque posso não estar bem’. Mas agora faço plano. Quero criar memórias e capturar esses momentos com a minha família porque a realidade é, os meus filhos vão crescer sem conhecer o pai e isso parte-me o coração”, acrescentou. Irwin tem três filhos: Rex, de três anos, e os gémeos Rafa e Cormac, de dois.

O diagnóstico foi feito em agosto de 2020, quando o apresentador começou a ficar com a visão turva enquanto conduzia. Era esperado que Jonnie Irwin tivesse apenas mais seis meses de vida, mas a medicação e a quimioterapia ajudaram a prolongar este tempo.