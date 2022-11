Automóvel. Produção sobe 12,2% em outubro

As exportações continuam a ser dominantes no setor ao pesarem 97,8% dos veículos fabricados em Portugal, “o que, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”.





Foram produzidos em Portugal 36 080 veículos automóveis, em outubro, o que representou um acréscimo de 12,2% face ao mês homólogo de 2021.

Mas, em termos acumulados, nos dez meses do ano saíram das fábricas 255 720 veículos, ou seja, mais 9,8% do que em igual período do ano anterior, revelam os dados da ACAP.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 97,1% – com a Alemanha (22,6%), França (14,6%), Itália (11,5%) e Espanha (9,4%) no topo do ranking.

Em outubro foram montados 21 veículos pesados, tendo representado um crescimento de 50% face a igual mês do ano de 2021.

Já nos dez meses do ano, a montagem deste segmento apresentou uma queda de 3,5% face igual período do ano anterior, representando 164 veículos montados.

Até outubro, foram exportados 39,6%, representando 65 unidades. A Alemanha (50,8%) e o Reino Unido (49,2%) são os únicos destinos destas exportações.