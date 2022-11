Dez distritos do continente sob aviso amarelo

Face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que avisam para a possibilidade de ocorrência de chuva, vento e agitação marítima fortes a partir de terça-feira, a Proteção Civil veio agora alertar, em comunicado, que será preciso ter alguns cuidados adicionais.

Em causa está um alerta que surge numa altura em que estão também previstos, para os próximos dias, chuva persistente e, por vezes, forte, em especial no norte e no centro do país; ventos com rajadas que poderão atingir os 70 a 80 quilómetros/hora na faixa costeira e, também, agitação marítima intensa, com ondulação de noroeste até cinco metros a partir da próxima madrugada no litoral norte e centro. Já na faixa costeira ocidental da região sul, estima-se o inicio a partir da tarde de amanhã, 15 de novembro.

Os cuidados adicionais que deve ter durante os próximos dias, de acordo com as recomendações da Proteção Civil:

- Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte;

- Ter especial cuidado na circulação junto a zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a fenómenos de transbordo dos cursos de água, evitando a circulação e permanência nestes locais;

- Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias;

- Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;

- Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.

É ainda recomendado às entidades locais que garantam a "desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas" e que garantam, também, uma "adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas".

Em causa estão recomendações que surgem pelo facto de ser esperada, nos próximos dias, a ocorrência de cheias, causadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras; inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento e, também, instabilidade de vertentes, que pode resultar em deslizamentos de terras e derrocadas, causados pela infiltração da água.

Viseu, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga são os dez distritos que vão estar sob aviso amarelo, na terça-feira, devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte, de acordo com as mais recentes previsões do IPMA.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, fruto da agitação marítima.