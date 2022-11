Portugal arrancou preparação para o Mundial com 16 jogadores

A seleção portuguesa de futebol realizou, esta segunda-feira, o primeiro treino de preparação para o Mundial2022, numa sessão em que estiveram ausentes dez, dos 26, jogadores, que realizaram trabalho de recuperação.

Apesar de os 26 atletas convocados para o Campeonato do Mundo já se terem apresentado na Cidade do Futebol, em Oeiras, Fernando Santos contou apenas com 16 elementos, nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas.

Na sessão de treino estiveram presentes os guarda-redes Rui Patrício e José Sá, os defesas João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro, os médios William Carvalho, Rúben Neves, Matheus Nunes, Vitinha, Otávio e Bernardo Silva, e os avançados Cristiano Ronaldo, João Félix e André Silva.