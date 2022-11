Marcelo felicita seleção de hóquei em patins

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou, esta segunda-feira, a seleção de hóquei em patins, que se sagrou vice-campeã do mundo, após ter perdido com a Argentina por 4-2,

"O Presidente da República falou, esta manhã, ao telefone com o selecionador nacional de hóquei em patins, Renato Garrido, a quem felicitou pelo comportamento da equipa nacional no campeonato mundial, que ontem [domingo] terminou na Argentina, que se bateu com galhardia e dedicação, tendo-se consagrado vice-campeã, mais desejando novos e maiores êxitos no futuro", lê-se numa mensagem publicada no site Presidência.

O primeiro-ministro, António Costa, também fez questão de felicitar a seleção de hóquei em patins, sublinhando que conseguiram um resultado que "orgulha" Portugal.

Recorde-se que a seleção portuguesa de hóquei em patins falhou no domingo a revalidação do título de campeã mundial, ao perder com a anfitriã Argentina por 4-2, na final da edição 2022, no 'estádio' Aldo Cantoni, em San Juan.