Jay Leno com queimaduras graves após explosão num carro

Antigo apresentador do The Tonight Show é um conhecido entusiasta de carros e motas. O acidente ocorreu na garagem onde tem guardada a sua coleção.





O comediante e apresentador Jay Leno sofreu queimaduras graves, após um carro ter explodido na garagem, este domingo, em Los Angeles, nos EUA.

Jay Leno é assumidamente um entusiasta e colecionador de carros e motas e foi durante uma visita à garagem onde os tem guardados que um deles se incendiou inesperadamente.



Antigo apresentador do "The Tonight Show", de 72 anos, está a receber tratamento no Grossman Burn Center, tendo ficado com várias queimaduras no lado esquerdo do rosto, que não afetaram, no entanto, a sua visão ou audição.

"Tive algumas queimaduras graves por causa de um incêndio com gasolina. Estou bem. Só preciso de uma ou duas semanas para me recuperar", lê-se no seu comunicado, citado na imprensa norte-americana.

O acidente levou ao cancelamento de vários eventos, incluindo o "The Financial Brand", no domingo dia do acidente, tendo a organização justificado a ausência com uma "emergência médica muito grave".

"Tudo o que sabemos é que ele está vivo, portanto os nossos pensamentos vão para ele e a sua família esta noite", lia-se na nota, dada a conhecer ainda antes de Jay Leno ter emitido o seu comunicado sobre o acidente.