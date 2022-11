Hospital de Penafiel com corredores cheios

Estão cerca de 60 doentes internados nos corredores da urgência do Hospital Padre Américo, há quase uma semana, em Penafiel: “Neste momento as urgências estão sobrelotadas com doentes que agu Proteção Civil dá conselhos para os próximos diasardam vaga nos internamentos. Aguardam aqui até ter espaço para subir. Devem ser à volta de 60”, revelou uma enfermeira do centro hospitalar de Tâmega e Sousa ao telefone com a RTP. “Há alguns internados que estão cá em baixo há cinco dias”, acrescentou.

De acordo com o canal público, a administração Padre Américo confirma os números justificando a situação com a época do ano, o fim de semana e a falta de camas: “Confirmo que há um número grande de doentes na urgência, mas que estão lá internados. O problema não é as urgências, é a falta de camas”, afirmou Carlos Alberto, presidente do conselho de administração.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) diz ser necessário contratar mais profissionais, porque os que lá trabalham “estão exaustos”. “São cerca de 80 enfermeiros com mais duas mil horas de trabalho extraordinário”, revelou por sua vez Fátima Monteiro, da SEP.

Em resposta, o Hospital de Penafiel diz que a contratação de novos profissionais consta no plano de atividades do próximo ano e depende agora da aprovação da tutela.

Segundo a RTP, têm sido mais de 600 utentes por dia na urgência, num espaço direcionado para metade. De acordo com o SEP, existe uma constante falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O hospital serve 520 mil pessoas de 12 concelhos e quatro distritos.