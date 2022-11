Yusuf Shah tem 11 anos e está no 6.º ano, vive em Leeds, no Reino Unido, e segundo o The Independent, já tem uma inteligência superior à de Albert Einstein e à de Stephen Hawking.

Após ouvir muitas vezes os colegas dizerem que era muito inteligente, o jovem decidiu fazer um teste de QI, tendo dito uma pontuação de 162 (os físicos Stephen Hawking e Albert Einstein chegaram aos 160).