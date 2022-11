Universidades e Politécnicos

Então porque não se admite isso já, para os Politécnicos não estarem mais preocupados com o seu papel e os seus doutoramentos?





Num momento em que muita gente defende a ligação das Universidades às empresas, como se fossem Politécnicos, é caso para perguntar: essa mesma gente atribui agora aos Politécnicos o papel que tinham as Universidades?

Então porque não se admite isso já, para os Politécnicos não estarem mais preocupados com o seu papel e os seus doutoramentos?

Eu acharia mais simples estarem as Universidades com o seu papel natural, mesmo que isso implique menos empregos para os seus alunos de certas empresas, e os Politécnicos com o seu. Mas parece-me que a maioria hoje não vai por aí. Será que acham não estarem os Politécnicos a ensinarem bem?