Filhas de Michelle e Barack Obama vivem sozinhas e dividem casa

As filhas de Michelle e Barack Obama, Sasha e Malia, estão a viver juntas e a dividir casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, anunciou a antiga primeira-dama, no programa "Today", transmitido na segunda-feira.

"Íamos buscar jantar e elas disseram, 'porque é que não vêm beber uns cocktails lá a casa?'. E nós [Michelle e Barack Obama] ficamos do género, 'ok, vamos ver como é que isto vai correr. Os martinis eram um pouco fracos. Acho que elas não sabiam bem o que estavam a fazer", disse Michelle, em tom de brincadeira.

Malia, a mais velha das duas, de 24 anos, trabalha em televisão, e tem uma relação com o produtor Dawit Eklundcom. Já Sasha, de 21, estuda na University of Southern California, lugar onde conheceu o namorado, Clifton Powell Jr., jogador de basquetebol e filho do ator Clifton Powell.