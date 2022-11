Rússia acusada de enviar prisioneiros africanos para a guerra

A Ucrânia acusou esta terça-feira a Rússia de enviar prisioneiros africanos no país para a frente de guerra depois que veio a público a morte de um estudante zambinano em combate que, alegadamente, cumpria pena numa prisão perto da capital russa.

“Putin está a enviar cidadãos africanos presos na Rússia para a guerra na Ucrânia", denunciou Oleg Nikolenko, o porta-voz da diplomacia ucraniana, através do Twitter.

Putin is sending African citizens imprisoned in Russia to the war in Ukraine. A former Zambian student was killed. We call on African Union and all African states to demand that Russia stop press ganging their nationals. Africans shouldn’t die for Putin’s sick imperial ambitions. pic.twitter.com/CopTP6OEy1