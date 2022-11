Um património para sempre de todos

por Sofia Cruz

Presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra

A Parques de Sintra, pelo décimo ano consecutivo, venceu o World Travel Award para ‘Melhor Empresa do Mundo em Conservação’. Esta é uma distinção que volta a reconhecer a eficácia do seu trabalho, na gestão dos valores patrimoniais que lhe foram confiados, sendo prestigiante para Portugal ter uma empresa considerada a melhor do mundo na concretização dos seus objetivos, durante dez anos consecutivos, sobretudo no contexto particularmente incerto que atualmente vivemos.

Foram dez anos de realidades muito distintas e desafiantes. A empresa valorizou o património cultural de Sintra, assumiu responsabilidades na gestão da Paisagem Cultural classificada pela UNESCO, atravessou os anos de maior crescimento do turismo, viveu o confinamento com os seus monumentos fechados e voltou a responder de forma categórica quando saímos desse momento pandémico.

Mesmo durante o período de confinamento, não obstante enormes quebras nas receitas, a empresa, cujos investimentos são realizados com recurso, apenas, a capitais próprios, conseguiu permanecer uma referência internacional na sua área. Perante os desafios que os novos tempos colocam, a Parques de Sintra reinventou-se, adaptando a sua oferta e a sua estratégia de comunicação. Potencializou o vasto património natural que gere, implementou novas atividades e disponibilizou experiências únicas, especialmente pensadas para que o público nacional possa usufruir do património em segurança.

Ao longo da última década, a Parques de Sintra concretizou um conjunto significativo de projetos de conservação e restauro no património sob a sua gestão, tendo vencido vários prémios nacionais e internacionais que lhe conferiram notoriedade e a elevaram ao estatuto de referência mundial.

Esta é a marca dos 22 anos de história da Parques de Sintra que é defendida pela dedicação e profissionalismo dos seus trabalhadores.

Considerados internacionalmente os ‘óscares do turismo’, os World Travel Awards visam reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores do turismo. Com concorrentes de todo o mundo, estes prémios representam uma das distinções mais importantes que as empresas deste ramo podem receber, sendo a marca reconhecida globalmente como selo de qualidade.

A Parques de Sintra é uma empresa de capitais exclusivamente públicos que não recorre ao Orçamento de Estado. Os parques e monumentos sob sua gestão são mantidos, recuperados e colocados à disposição do público com base apenas nas receitas geradas nas suas bilheteiras, cafetarias, lojas e por via da cedência de espaços. Tem ao seu cuidado algum do mais importante património de Sintra e do país, como o Parque e Palácio Nacional da Pena; os Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz; o Chalet da Condessa d’Edla; o Castelo dos Mouros; o Palácio e Jardins de Monserrate; o Convento dos Capuchos e a Escola Portuguesa de Arte Equestre.

É a preservação deste património que salvaguarda a nossa história. Um património para sempre, de todos.