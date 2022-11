Efemérides de 16 de Novembro (2022)

1532 O navegador e explorador espanhol Francisco Pizarro (1476-1541) capturou há 490 anos o imperador inca Atahualpa (1502-33), no âmbito da conquista do Peru, e seguindo o seu compatriota Hernán Cortés (1485-1547), que dizimara os Aztecas entre1519-21.

2009 A portuguesa Maria Conceição, comissária de bordo, a morar então no Dubai, foi eleita há 13 anos a Mulher do Ano pela revista Emirates Woman (Mulher dos Emirados), pela criação do Projeto Dhaka, em 2005, programa que pretendeu "quebrar o ciclo de pobreza" na subdivisão administrativa do Bangladesh.

2011 O Governo de Pedro Passos Coelho decidiu há 11 anos cortar 4 feriados em Portugal, entretanto já repostos pelo Executivo de António Costa.

2012 Rosa Mota (n.1958) foi eleita a maior maratonista mundial de todos os tempos, pela Associação Internacional de Maratona.

2015 José Sócrates veio de Évora, há 7 anos, para prisão domiciliária.

2016 Foi revelado há 6 anos que a Unidade de Transplantes Hepáticos do Hospital Universitário de Coimbra realizou um autotransplante de fígado, uma cirurgia inovadora e rara no Mundo que, basicamente, leva a que o órgão seja operado fora do corpo do doente.

2021 O auto-retrato de Frida Kahl intitulado "Diego y yo" (1949) foi vendido há 1 ano por US$34,9 milhões – preço recorde para uma obra latino-americana em leilão.