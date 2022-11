Jogador de basquetebol assume ser gay à frente do clube | Vídeo

Isaac Humphries, jogador de basquetebol do Melbourne United, assumiu-se como homossexual diante de todos os seus colegas. Num vídeo publicado esta quarta-feira, o jogador confessa que passou “por tempos sombrios”, mas que agora sente-se confortável e “feliz por ser quem é”.

"Escondi algo sobre mim durante a vida toda, de todos que amo, e até às vezes de mim mesmo. É uma verdade sobre mim que eu quis negar durante muito tempo, mas agora sinto-me confortável para vos contar que sou gay", contou o jogador, de 24 anos.

Today was a special day as we had the honour of helping @IsaacHumphries7 share his truth.

We wanted to share some more of that moment with you.

This video shows a portion of our Head Coach, @DeanVickerman's remarks following on from Isaac's brave statement to his team. pic.twitter.com/XrwQVvSpz5