Bola da 'mão de Deus' de Maradona vendida por mais de dois milhões de euros

A bola da ‘mão de Deus’ de Maradona, símbolo de um dos lances de futebol mais famosos do mundo foi, esta quarta-feira, a leilão por dois milhões de libras, cerca de 2,3 milhões de euros.

Foi com esta bola que o argentino marcou um golo à Inglaterra no Mundial 1986, num lance que disse ter conseguido com a ajuda da "mão de Deus".

A leiloeira Graham Budd, sediada em Londres, tinha referido em outubro que esperava que a bola fosse vendida por um valor entre os 2,5 e os 3 milhões de libras (2,8 e 3,4 milhões de euros).

"Esta bola faz parte da história do futebol internacional. É sem dúvida um bom momento para partilhar com o mundo", disse o árbitro Ali Bennaceur, que era o proprietário da bola, citado pela leiloeira.

Depois da morte de Maradona, aos 60 anos, em novembro de 2020, o árbitro tunisino disse à AFP não ter visto a mão, mas que teve dúvidas.