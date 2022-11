Exportações portuguesas devem passar 100 mil milhões em 2022

“Pegando nas estimativas mais conservadoras, este ano vamos exportar mais de 100 mil milhões de euros”. A previsão é de Luís Castro Henriques, presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) que revelou ainda que os números mostram que as vendas ao exterior seguem um bom caminho e que “é preciso fazer crescer a ambição e “ir mais longe”.

No anúncio da assinatura de um protocolo entre a AICEP e a Associação Business Roundtable Portugal (Associação BRP) para promover a globalização das pequenas e médias empresas nacionais, o responsável deu ainda números lembrando que as exportações chegaram a 49% do produto interno bruto (PIB) mas que, perante as estimativas de crescimento mais modestas, pode esperar-se que no conjunto do ano o seu peso venha a atingir os 45% do PIB.

E, apesar da guerra e da subida dos preços das matérias-primas e da energia, o responsável não tem dúvidas: “Apesar destes choques, estamos a conseguir ganhar competitividade”. O que só pode significar duas coisas: “Que quando nos esforçamos, conseguimos, e que este é o momento para aumentar a ambição”.